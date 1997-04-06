Абдалова (Суворова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдалова (Суворова) Галина Ивановна

Абдалова (Суворова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1941

Дата смерти

06.04.1997

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941

Отец: Суворов Иван Григорьевич

Мать: Суворова Раиса Михайлова

Рождение ребёнка
08.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.04.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close