Абдалова (Суворова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1941
Дата смерти06.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941
Отец: Суворов Иван Григорьевич
Мать: Суворова Раиса Михайлова
Рождение ребёнка
08.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.04.1997