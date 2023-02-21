Меньшикова (Коновалова) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Коновалов Яков
Рождение ребёнка
23.09.1916
Дочь: Суворова Раиса Михайлова
Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Иванович
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Петр Михайлович
Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Иванович
Смерть
1968