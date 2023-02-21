Меньшикова (Коновалова) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшикова (Коновалова) Пелагея Яковлевна

Меньшикова (Коновалова) Пелагея Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Коновалов Яков

Мать: Коновалова Надежда Родионовна

Рождение ребёнка
23.09.1916

Дочь: Суворова Раиса Михайлова

Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Иванович

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Иванович

Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close