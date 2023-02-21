Кривошеин Андрей Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1876 ст.
Бракосочетание
02.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.
Дочь: Глафира Андреевна
Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Григориевна
Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.
Сын: Кривошеин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Григориевна
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно