Кривошеин Андрей Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Андрей Корнилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1876 ст.

Отец: Кривошеин Корнило Григорьевич

Мать: Кривошеина Мария Незаконорожденая

Бракосочетание
02.10.1894 ст.

Жена: Кривошеина Надежда Григориевна

Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.

Дочь: Глафира Андреевна

Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Григориевна

Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.

Сын: Кривошеин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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