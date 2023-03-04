Кривошеин Корнило Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеин Корнило Григорьевич

Кривошеин Корнило Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1844 ст.

Дата смерти

13.12.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1844 ст.

Отец: Кривошеин Григорий Дементьев

Мать: Кривошеина Дарья Андреева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.04.1863 ст.

Жена: Кривошеина Мария Незаконорожденая

Рождение ребёнка
14.10.1864 ст.

Сын: Кривошеин Артемий Корнилович

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кривошеин Алексей Корнилович

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая

Рождение ребёнка
27.09.1876 ст.

Сын: Кривошеин Андрей Корнилович

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая

Рождение ребёнка
09.09.1881 ст.

Сын: Кривошеин Иван Корнилович

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая

Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.

Сын: Кривошеин Пётр Корнилович

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая

Бракосочетание
22.05.1895 ст.

Жена: Кривошеина Параскева Варфоломеева

Вдова Малышева из поч. Малышева Сретенской волости
Смерть
13.12.1914 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.