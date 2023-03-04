Кривошеин Корнило Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1844 ст.
Дата смерти13.12.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1844 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.04.1863 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1864 ст.
Сын: Кривошеин Артемий Корнилович
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кривошеин Алексей Корнилович
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая
Рождение ребёнка
27.09.1876 ст.
Сын: Кривошеин Андрей Корнилович
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая
Рождение ребёнка
09.09.1881 ст.
Сын: Кривошеин Иван Корнилович
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.
Сын: Кривошеин Пётр Корнилович
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Незаконорожденая
Бракосочетание
22.05.1895 ст.
Вдова Малышева из поч. Малышева Сретенской волости
Смерть
13.12.1914 ст.