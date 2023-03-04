Кривошеина Мария Незаконорожденая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти07.02.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Грязевская солдатская дочь
Бракосочетание
28.04.1863 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1864 ст.
Сын: Кривошеин Артемий Корнилович
Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кривошеин Алексей Корнилович
Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1876 ст.
Сын: Кривошеин Андрей Корнилович
Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич
Рождение ребёнка
09.09.1881 ст.
Сын: Кривошеин Иван Корнилович
Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.
Сын: Кривошеин Пётр Корнилович
Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.02.1895 ст.