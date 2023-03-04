Кривошеина Мария Незаконорожденая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина Мария Незаконорожденая

Кривошеина Мария Незаконорожденая

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

07.02.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Грязевская солдатская дочь
Бракосочетание
28.04.1863 ст.

Муж: Кривошеин Корнило Григорьевич

Рождение ребёнка
14.10.1864 ст.

Сын: Кривошеин Артемий Корнилович

Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кривошеин Алексей Корнилович

Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич

Рождение ребёнка
27.09.1876 ст.

Сын: Кривошеин Андрей Корнилович

Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич

Рождение ребёнка
09.09.1881 ст.

Сын: Кривошеин Иван Корнилович

Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич

Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.

Сын: Кривошеин Пётр Корнилович

Отец ребёнка: Кривошеин Корнило Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.02.1895 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close