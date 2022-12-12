Кривошеина Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти18.01.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1839
Дочь: Кривошеина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев
Рождение ребёнка
14.02.1841
Дочь: Кривошеина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев
Рождение ребёнка
16.09.1842 ст.
Дочь: Устина Григорьевна
Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев
Рождение ребёнка
07.09.1844 ст.
Сын: Кривошеин Корнило Григорьевич
Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев
Рождение ребёнка
16.10.1847 ст.
Сын: Кривошеин Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев
Рождение ребёнка
10.08.1854 ст.
Дочь: Кривошеина Васса Григориевна
Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев
Рождение ребёнка
09.07.1857 ст.
Дочь: Кривошеина Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.01.1886 ст.