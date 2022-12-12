Кривошеина Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина Дарья Андреева

Кривошеина Дарья Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

18.01.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1839

Дочь: Кривошеина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев

Рождение ребёнка
14.02.1841

Дочь: Кривошеина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев

Рождение ребёнка
16.09.1842 ст.

Дочь: Устина Григорьевна

Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев

Рождение ребёнка
07.09.1844 ст.

Сын: Кривошеин Корнило Григорьевич

Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев

Рождение ребёнка
16.10.1847 ст.

Сын: Кривошеин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев

Рождение ребёнка
10.08.1854 ст.

Дочь: Кривошеина Васса Григориевна

Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев

Рождение ребёнка
09.07.1857 ст.

Дочь: Кривошеина Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Кривошеин Григорий Дементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Григорий Дементьев

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.01.1886 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close