Кривошеина (Кривошеина) Васса Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина (Кривошеина) Васса Григориевна

Кривошеина (Кривошеина) Васса Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1854 ст.

Дата смерти

22.04.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1854 ст.

Отец: Кривошеин Григорий Дементьев

Мать: Кривошеина Дарья Андреева

Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Муж: Кривошеин Василий Терентивич

Рождение ребёнка
15.03.1885 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Терентивич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.04.1888 ст.