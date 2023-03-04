Кривошеина (Кривошеина) Васса Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1854 ст.
Дата смерти22.04.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1854 ст.
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1885 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Терентивич
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.04.1888 ст.