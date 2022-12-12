Кривошеина (Забликова) Надежда Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Зябликов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.
Дочь: Глафира Андреевна
Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.
Сын: Кривошеин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Корнилович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно