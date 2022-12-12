Кривошеина (Забликова) Надежда Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина (Забликова) Надежда Григориевна

Кривошеина (Забликова) Надежда Григориевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Зябликов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1894 ст.

Муж: Кривошеин Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.

Дочь: Глафира Андреевна

Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.

Сын: Кривошеин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Корнилович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close