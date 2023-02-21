Фёдоров Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1897
Сын: Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Фёдорова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1905
Сын: Фёдоров-Николаев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Фёдорова Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно