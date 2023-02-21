Фёдоров Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Николай Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1897

Сын: Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1905

Сын: Фёдоров-Николаев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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