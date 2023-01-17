Фёдорова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти16.12.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1897
Сын: Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Семёнович
Рождение ребёнка
28.02.1905
Сын: Фёдоров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Семёнович
Смерть
16.12.1935
Самара, Самара, Самарская область