Фёдорова Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

16.12.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1897

Сын: Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Семёнович

Рождение ребёнка
28.02.1905

Сын: Фёдоров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Семёнович

Смерть
16.12.1935
Самара, Самара, Самарская область
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