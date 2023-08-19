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Фёдоров-Николаев Василий Николаевич

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Место рождения

Дубровка, Сердобский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

28.02.1905

Дата смерти

19.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1905

Отец: Фёдоров Николай Семёнович

Мать: Фёдорова Евгения Ивановна

Дубровка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Сердобский уезд, Трескинская волость
Работа или профессия
С 1920 по 1934
Самара, Самара, Самарская область
Работал в Управлении Куйбышевской железной дороги счетоводом (бухгалтером)
Место жительства
1924
Раевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
31.05.1925

Жена: Фёдорова-Николаева Наталья Фёдоровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1925

Сын: Фёдоров Лев Васильевич

Мать ребёнка: Фёдорова-Николаева Наталья Фёдоровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1928

Сын: Фёдоров-Николаев Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Фёдорова-Николаева Наталья Фёдоровна

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
С 1935 по 1942
Самара, Самара, Самарская область
Назначен Главным бухгалтером на Куйбышевской железной дороге
Вступление в партию
1939
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
19.09.1972
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