Фёдоров-Николаев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1905
Дата смерти19.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1905
Сердобский уезд, Трескинская волость
Работа или профессия
С 1920 по 1934
Работал в Управлении Куйбышевской железной дороги счетоводом (бухгалтером)
Место жительства
1924
Раевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
31.05.1925
Рождение ребёнка
03.12.1925
Мать ребёнка: Фёдорова-Николаева Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.09.1928
Сын: Фёдоров-Николаев Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Фёдорова-Николаева Наталья Фёдоровна
Работа или профессия
С 1935 по 1942
Назначен Главным бухгалтером на Куйбышевской железной дороге
Вступление в партию
1939
Смерть
19.09.1972