Хвостов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1952

Дочь: Плешкевич Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Хвостова Мария Филипповна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Хвостова Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно
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