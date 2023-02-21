Хвостов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1952
Дочь: Плешкевич Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Хвостова Мария Филипповна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Хвостова Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно