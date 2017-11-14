Плешкевич (Хвостова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкевич (Хвостова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

19.02.1952

Дата смерти

14.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1952

Отец: Хвостов Григорий

Мать: Хвостова Мария Филипповна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1974

Дочь: Столповских Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Плешкевич Константин Константинович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1984

Сын: Плешкевич Вячеслав Константинович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.11.2017
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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