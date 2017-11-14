Плешкевич (Хвостова) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1952
Дата смерти14.11.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1952
Отец: Хвостов Григорий
Рождение ребёнка
18.02.1974
Дочь: Столповских Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Плешкевич Константин Константинович
Рождение ребёнка
20.03.1984
Сын: Плешкевич Вячеслав Константинович
Смерть
14.11.2017
Тольятти, Тольятти, Самарская область