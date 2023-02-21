Хвостова Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1952

Дочь: Плешкевич Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Хвостов Григорий

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Хвостов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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