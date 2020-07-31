Лоскутова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

31.07.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Лоскутов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Лоскутов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Алексеевич

Смерть
31.07.2020
Владикавказ
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