Лоскутова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти31.07.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Лоскутов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Лоскутов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Алексеевич
Смерть
31.07.2020
Владикавказ