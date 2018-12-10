Лоскутов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
Дата смерти10.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: Лоскутов Василий Алексеевич
Мать: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
23.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Рождение ребёнка
22.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Развод
Около 2001
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.2018
Владикавказ