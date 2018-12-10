Лоскутов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Виктор Васильевич

Лоскутов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

10.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Лоскутов Василий Алексеевич

Мать: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
23.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Рождение ребёнка
22.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Развод
Около 2001

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.2018
Владикавказ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close