Лоскутов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Василий Алексеевич

Лоскутов Василий Алексеевич

avatar

Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

01.07.1923

Дата смерти

28.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923

Отец: Лоскутов Loskutoff Алексей Иванович Ivan

Мать: Лоскутова (loskutoff) Мария Васильевна William

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Лоскутов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Лоскутов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Смерть
28.09.2000
Владикавказ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close