Лоскутов Василий Алексеевич
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рождения01.07.1923
Дата смерти28.09.2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Лоскутов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Лоскутов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Смерть
28.09.2000
Владикавказ