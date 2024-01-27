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Лоскутов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

21.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Лоскутов Василий Алексеевич

Мать: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
12.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владикавказ
Рождение ребёнка
28.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Смерть
21.11.1990
СССР Северная Осетия г.Владикавказ
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