Лоскутов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти21.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Лоскутов Василий Алексеевич
Мать: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
12.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владикавказ
Рождение ребёнка
28.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Смерть
21.11.1990
СССР Северная Осетия г.Владикавказ