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Ефимов Федор Антонович

Место рождения

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Антон Ефимович

Мать: не указана

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
см. № 60 по РС 1850: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-X8JT?i=87&cc=2432393
Рождение ребёнка
?.09.1816 ст.

Сын: Кривогин Василий Феодорович

Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Кривогин Фетис Федорович

Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Кривогин Елисей Федорович

Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Кривогин Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кривогина Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Кривогин Федор Федорович

Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1842

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