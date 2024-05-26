Ефимов Федор Антонович
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Антон Ефимович
Мать: не указана
см. № 60 по РС 1850: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-X8JT?i=87&cc=2432393
Рождение ребёнка
?.09.1816 ст.
Сын: Кривогин Василий Феодорович
Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна
Рождение ребёнка
1819 ст.
Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Кривогин Елисей Федорович
Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Кривогин Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кривогина Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна
Рождение ребёнка
1837 ст.
Мать ребёнка: Ирина/Арина Павловна
Смерть
1842