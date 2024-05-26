Ирина/Арина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1816 ст.
Сын: Кривогин Василий Феодорович
Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Кривогин Елисей Федорович
Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Кривогин Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кривогина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович
Смерть
Неизвестно