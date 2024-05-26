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Ирина/Арина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1816 ст.

Сын: Кривогин Василий Феодорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Кривогин Фетис Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Кривогин Елисей Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Кривогин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кривогина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Кривогин Федор Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Антонович

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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