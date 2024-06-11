Кривогин Елисей Федорович
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Ефимов Федор Антонович
Мать: Ирина/Арина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Кривогин Андрей Елисеевич
Мать ребёнка: Авдотья/Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Кривогин Дмитрий Елисеевич
Мать ребёнка: Авдотья/Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
?.03.1862 ст.
Сын: Кривогин Григорий Елисеевич
Мать ребёнка: Авдотья/Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Мать ребёнка: Авдотья/Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно