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Кривогин Елисей Федорович

Место рождения

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Ефимов Федор Антонович

Мать: Ирина/Арина Павловна

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья/Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Кривогин Андрей Елисеевич

Мать ребёнка: Авдотья/Евдокия Васильевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Кривогин Дмитрий Елисеевич

Мать ребёнка: Авдотья/Евдокия Васильевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.03.1862 ст.

Сын: Кривогин Григорий Елисеевич

Мать ребёнка: Авдотья/Евдокия Васильевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Сын: Кривогин Павел Елисеевич

Мать ребёнка: Авдотья/Евдокия Васильевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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