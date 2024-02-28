Кривогин Андрей Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривогин Андрей Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кривогин Елисей Федорович

Мать: Авдотья/Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1872 ст.

Сын: Кривогин Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Даниловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.03.1874 ст.

Сын: Кривогин Артемий Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Даниловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.04.1879 ст.

Сын: Кривогин Максим Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Даниловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.05.1881 ст.

Дочь: Кривогина Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Даниловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1884 ст.

Дочь: Кривогина Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Даниловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1887 ст.

Сын: Кривогин Константин Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Даниловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.06.1897 ст.

Сын: Кривогин Сергий Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Даниловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Даниловна

Смерть
Неизвестно
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