Кривогин Андрей Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
05.04.1872 ст.
Сын: Кривогин Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
21.03.1874 ст.
Сын: Кривогин Артемий Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
28.04.1879 ст.
Сын: Кривогин Максим Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
26.05.1881 ст.
Дочь: Кривогина Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
06.10.1884 ст.
Дочь: Кривогина Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
20.05.1887 ст.
Сын: Кривогин Константин Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
30.06.1897 ст.
Сын: Кривогин Сергий Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Даниловна
Смерть
Неизвестно