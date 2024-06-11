Авдотья/Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Кривогин Андрей Елисеевич
Отец ребёнка: Кривогин Елисей Федорович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Кривогин Дмитрий Елисеевич
Отец ребёнка: Кривогин Елисей Федорович
Рождение ребёнка
?.03.1862 ст.
Сын: Кривогин Григорий Елисеевич
Отец ребёнка: Кривогин Елисей Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Кривогин Елисей Федорович
Смерть
Неизвестно