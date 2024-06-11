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Авдотья/Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривогин Елисей Федорович

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Кривогин Андрей Елисеевич

Отец ребёнка: Кривогин Елисей Федорович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Кривогин Дмитрий Елисеевич

Отец ребёнка: Кривогин Елисей Федорович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.03.1862 ст.

Сын: Кривогин Григорий Елисеевич

Отец ребёнка: Кривогин Елисей Федорович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Сын: Кривогин Павел Елисеевич

Отец ребёнка: Кривогин Елисей Федорович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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