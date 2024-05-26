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Антон Ефимович

Место рождения

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Семья № 78: 1834 г. (. 341, о. 1, д. 10: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-VS2?i=311&cc=2432393) 1816 г. (. 342, о. 1, д. 4: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Емельяновна

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Ефимов Федор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
см. № 60 по РС 1850: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-X8JT?i=87&cc=2432393
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Алексей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
в 1831г. выбыл в Саратовскую губ.
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Семен Антонович

Мать ребёнка: не указана

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
в 1831г. выбыл в Саратовскую губ.
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Сергей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
в 1831г. выбыл в Саратовскую губ.
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Афимья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Яков Антонович

Мать ребёнка: не указана

Окороково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
в 1831г. выбыл в Саратовскую губ.
Смерть
1819

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