Антон Ефимович
Место рождения
Дата рождения1761 ст.
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Семья № 78: 1834 г. (. 341, о. 1, д. 10: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-VS2?i=311&cc=2432393) 1816 г. (. 342, о. 1, д. 4: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Емельяновна
Рождение ребёнка
1797 ст.
Мать ребёнка: не указана
см. № 60 по РС 1850: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-X8JT?i=87&cc=2432393
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Алексей Антонович
Мать ребёнка: не указана
в 1831г. выбыл в Саратовскую губ.
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Семен Антонович
Мать ребёнка: не указана
в 1831г. выбыл в Саратовскую губ.
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Сергей Антонович
Мать ребёнка: не указана
в 1831г. выбыл в Саратовскую губ.
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Афимья Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Яков Антонович
Мать ребёнка: не указана
в 1831г. выбыл в Саратовскую губ.
Смерть
1819