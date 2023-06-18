Смирнова (Брянцева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Брянцева) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1911

Дата смерти

28.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911

Отец: Брянцев Александр Иванович

Мать: Брянцева Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
11.12.1934

Дочь: Артёмова Галина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1940

Сын: Смирнов Юрий Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Иванович

Смерть
28.08.1994
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область