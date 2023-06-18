Смирнова (Брянцева) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1911
Дата смерти28.08.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911
Рождение ребёнка
11.12.1934
Дочь: Артёмова Галина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1940
Отец ребёнка: Смирнов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1994
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область