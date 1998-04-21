Артёмова (Смирнова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова (Смирнова) Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1934

Дата смерти

21.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1934

Отец: Смирнов Павел Иванович

Мать: Смирнова Александра Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артёмов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
07.05.1972

Сын: Артёмов Вячеслав Еагеньевич

Отец ребёнка: Артёмов Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёмов Евгений Николаевич

Смерть
21.04.1998
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