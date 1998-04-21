Артёмова (Смирнова) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1934
Дата смерти21.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1934
Рождение ребёнка
02.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артёмов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1972
Сын: Артёмов Вячеслав Еагеньевич
Отец ребёнка: Артёмов Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1998