Смирнов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти02.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Смирнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1934
Дочь: Артёмова Галина Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Александра Александровна
Рождение ребёнка
18.04.1940
Мать ребёнка: Смирнова Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1942