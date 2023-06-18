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Смирнов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

02.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1934

Дочь: Артёмова Галина Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Александра Александровна

Рождение ребёнка
18.04.1940

Сын: Смирнов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Александра Александровна

Смерть
02.09.1942
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