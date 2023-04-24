Бычихин Матвей Тихонович
Место рождения
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Бычихина Христина Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.03.1830
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Бычихина Христина Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.09.1832
Мать ребёнка: Бычихина Христина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно