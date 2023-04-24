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Бычихин Матвей Тихонович

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: Бычихин Тихон Логвинович

Мать: Бычихина Ирина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Бычихина Христина Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.03.1830

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Бычихина Христина Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.09.1832

Сын: Бычихин Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Бычихина Христина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычихина Христина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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