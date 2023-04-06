Бычихин Прокофий
Место рождения
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Бычихин Апполон Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Штельмаченко Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1866
Сын: Бычихин Кузьма Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно