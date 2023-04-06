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Бычихин Прокофий

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бычихин Апполон Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Штельмаченко Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1866

Сын: Бычихин Кузьма Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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