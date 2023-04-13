Бычихин Тихон Логвинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычихин Тихон Логвинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Бычихин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Бычихина Ирина Лукьяновна

Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Бычихин Матвей Тихонович

Мать ребёнка: Бычихина Ирина Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычихина Ирина Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно