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Ехичев Иван Павлович

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Место рождения

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

21.01.1899

Дата смерти

06.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1899

Отец: Ехичев Павел Петрович

Мать: Ехичева Мария Михайловна

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.04.1932

Сын: Ехичев Семен Иванович

Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.06.1934

Сын: Ехичев Петр Иванович

Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
09.05.1939

Сын: Ехичев Николай Иванович

Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
04.11.1941

Сын: Ехичев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ехичев Михаил

Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парамонова Ольга

Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна

Смерть
06.07.1944
Повенец 9 км
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила
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