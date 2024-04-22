Ехичев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения21.01.1899
Дата смерти06.07.1944
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1899
Отец: Ехичев Павел Петрович
Мать: Ехичева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.1932
Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.06.1934
Сын: Ехичев Петр Иванович
Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
09.05.1939
Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.11.1941
Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ехичев Михаил
Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парамонова Ольга
Мать ребёнка: Ехичева Ирина Дмитриевна
Смерть
06.07.1944
Повенец 9 км
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила