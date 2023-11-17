Парамонова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ехичев Иван Павлович
Мать: Ехичева Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Парамонов Леонид
Отец ребёнка: Парамонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Иван
Отец ребёнка: Парамонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Николай
Отец ребёнка: Парамонов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамонов Михаил
Смерть
Неизвестно