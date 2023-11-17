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Ехичев Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ехичев Петр

Мать: Ехичева ?

Бракосочетание
12.02.1886

Жена: Ехичева Мария Михайловна

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Ефимова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Ехичева Мария Михайловна

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
21.01.1899

Сын: Ехичев Иван Павлович

Мать ребёнка: Ехичева Мария Михайловна

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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