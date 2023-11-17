Ехичев Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ехичев Петр
Мать: Ехичева ?
Бракосочетание
12.02.1886
Жена: Ехичева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Ефимова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Ехичева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.01.1899
Сын: Ехичев Иван Павлович
Мать ребёнка: Ехичева Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно