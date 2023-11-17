Ехичева Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ехичева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Ехичев Павел Петрович

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Ефимова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Ехичев Павел Петрович

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
21.01.1899

Сын: Ехичев Иван Павлович

Отец ребёнка: Ехичев Павел Петрович

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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