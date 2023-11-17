Ехичева (Ананьева) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ехичева (Ананьева) Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1902

Дата смерти

17.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1902

Отец: Ананьев Дмитрий Федотович

Мать: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)

Рождение ребёнка
22.04.1932

Сын: Ехичев Семен Иванович

Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.06.1934

Сын: Ехичев Петр Иванович

Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович

Россия
Рождение ребёнка
09.05.1939

Сын: Ехичев Николай Иванович

Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
04.11.1941

Сын: Ехичев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ехичев Михаил

Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парамонова Ольга

Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович

Смерть
17.11.1968
Ошта, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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