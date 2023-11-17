Ехичева (Ананьева) Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1902
Дата смерти17.11.1968
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1902
Рождение ребёнка
22.04.1932
Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
05.06.1934
Сын: Ехичев Петр Иванович
Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович
Россия
Рождение ребёнка
09.05.1939
Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.11.1941
Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ехичев Михаил
Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парамонова Ольга
Отец ребёнка: Ехичев Иван Павлович
Смерть
17.11.1968
Ошта, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область