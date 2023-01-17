Драчук (Волоконская) Мария Евстафиевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Костина Александра Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.07.1929
Дочь: Синиченко Мария Павловна
Отец ребёнка: Драчук Павел Акакиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край