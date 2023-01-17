Драчук (Волоконская) Мария Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драчук (Волоконская) Мария Евстафиевна

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Место рождения

Василевка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Волоконский Евстафий Павлович

Мать: Волоконская Параскева Трофимовна

Василевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Костина Александра Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.07.1929

Дочь: Синиченко Мария Павловна

Отец ребёнка: Драчук Павел Акакиевич

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драчук Павел Акакиевич

Смерть
1942
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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