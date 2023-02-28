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Драчук Павел Акакиевич

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Место рождения

Березна, Київська область

Дата рождения

30.06.1892 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1892 ст.

Отец: Драчук Акакий Никифорович

Мать: Драчук Гликерия Евтихиевна

Березна, Київська область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Драчук Пётр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Березна, Київська область
Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: Клюева Надежда Павловна

Мать ребёнка: не указана

Березна, Київська область
Рождение ребёнка
29.07.1929

Дочь: Синиченко Мария Павловна

Мать ребёнка: Драчук Мария Евстафиевна

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драчук Мария Евстафиевна

Смерть
1961
Опошня, Полтавська область
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