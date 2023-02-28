Драчук Павел Акакиевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1892 ст.
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1892 ст.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Драчук Пётр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1925
Дочь: Клюева Надежда Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1929
Дочь: Синиченко Мария Павловна
Мать ребёнка: Драчук Мария Евстафиевна
Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Драчук Мария Евстафиевна
Смерть
1961
Опошня, Полтавська область