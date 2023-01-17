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Волоконский Евстафий Павлович

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Место рождения

Василевка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Волоконский Павел Трофимович

Мать: не указана

Василевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Волоконский Николай Евстафиевич

Мать ребёнка: Волоконская Параскева Трофимовна

Василевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Драчук Мария Евстафиевна

Мать ребёнка: Волоконская Параскева Трофимовна

Василевка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоконская Параскева Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоконский Даниил Евстафиевич

Мать ребёнка: Волоконская Параскева Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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