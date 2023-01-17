Волоконский Евстафий Павлович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Волоконский Павел Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Волоконский Николай Евстафиевич
Мать ребёнка: Волоконская Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Драчук Мария Евстафиевна
Мать ребёнка: Волоконская Параскева Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоконский Даниил Евстафиевич
Мать ребёнка: Волоконская Параскева Трофимовна
Смерть
Неизвестно