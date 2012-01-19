Синиченко (Драчук) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения29.07.1929
Дата смерти19.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929
Отец: Драчук Павел Акакиевич
Мать: Драчук Мария Евстафиевна
Рождение ребёнка
25.03.1949
Сын: Синиченко Александр Викторович
Отец ребёнка: Синиченко Виктор Евстафиевич
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Синиченко Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Синиченко Виктор Евстафиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2012
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край