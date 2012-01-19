Синиченко (Драчук) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиниченко (Драчук) Мария Павловна

Синиченко (Драчук) Мария Павловна

avatar

Место рождения

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

29.07.1929

Дата смерти

19.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929

Отец: Драчук Павел Акакиевич

Мать: Драчук Мария Евстафиевна

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.03.1949

Сын: Синиченко Александр Викторович

Отец ребёнка: Синиченко Виктор Евстафиевич

Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Синиченко Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Синиченко Виктор Евстафиевич

Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синиченко Виктор Евстафиевич

Смерть
19.01.2012
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close