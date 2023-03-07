Шутова Евдокия Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутова Евдокия Авраамова

Шутова Евдокия Авраамова

avatar

Место рождения

дер. Здерихинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Здерихинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Шутов Василий Фомин

Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Шутов Софоней Фомин

Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Шутов Патракей Фомин

Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Шутов Роман Фомин

Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Борщева Ирина Фомина

Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Фома Калинин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close