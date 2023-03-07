Шутова Евдокия Авраамова
Место рождениядер. Здерихинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Здерихинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Шутов Василий Фомин
Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Шутов Софоней Фомин
Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Шутов Патракей Фомин
Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Шутов Роман Фомин
Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Борщева Ирина Фомина
Отец ребёнка: Шутов Фома Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Фома Калинин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762