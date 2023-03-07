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Шутов Василий Фомин

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Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Шутов Фома Калинин

Мать: Шутова Евдокия Авраамова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Шутова Марфа Логинова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Шутов Аверкий Васильев

Мать ребёнка: Шутова Марфа Логинова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Марфа Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1752
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
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