Шутов Василий Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Шутов Фома Калинин
Мать: Шутова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Шутова Марфа Логинова
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Шутова Марфа Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Марфа Логинова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1752