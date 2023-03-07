Шутов Фома Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Шутов Калина Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Шутов Василий Фомин
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Шутов Софоней Фомин
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Шутов Патракей Фомин
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Шутов Роман Фомин
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Борщева Ирина Фомина
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Евдокия Авраамова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759