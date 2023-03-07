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Шутов Фома Калинин

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Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Шутов Калина Тимофеев

Мать: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Шутов Василий Фомин

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Шутов Софоней Фомин

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Шутов Патракей Фомин

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Шутов Роман Фомин

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Борщева Ирина Фомина

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Авраамова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Евдокия Авраамова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1759
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
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