Шутов Патракей Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Шутов Фома Калинин
Мать: Шутова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Анна Патракеева
Мать ребёнка: Шутова Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Шутова Параскева Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Параскева Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762