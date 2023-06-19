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Шутов Патракей Фомин

Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Шутов Фома Калинин

Мать: Шутова Евдокия Авраамова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Анна Патракеева

Мать ребёнка: Шутова Параскева Ефимова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шутов Аверкий Патракеев

Мать ребёнка: Шутова Параскева Ефимова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Параскева Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762