Екатерина Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волчков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
28.07.1908
Сын: Волчков Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
07.10.1909
Сын: Волчков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
27.01.1912
Сын: Волчков Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно