Екатерина Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Игнатова

Екатерина Игнатова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Волчков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904

Сын: Волчков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1908

Сын: Волчков Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1909

Сын: Волчков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Волчков Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Волчков Дмитрий Максимов

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчков Дмитрий Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close