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Волчков Иван Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

13.08.1917

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Волчков Дмитрий Максимов

Мать: Екатерина Игнатова

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
1914
193-й пехотный Свияжский полк
Пулеметная команда
Получение воинского звания/чина
После 1915
193-й пехотный Свияжский полк
Ефрейтор
Военная служба
12.08.1917
Ранен в бою
Смерть
13.08.1917
Причина смерти: На войне | Умер от ран
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