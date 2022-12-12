Волчков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти13.08.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Волчков Дмитрий Максимов
Мать: Екатерина Игнатова
Военная служба
1914
193-й пехотный Свияжский полк
Пулеметная команда
Получение воинского звания/чина
После 1915
193-й пехотный Свияжский полк
Ефрейтор
Военная служба
12.08.1917
Ранен в бою
Смерть
13.08.1917
Причина смерти: На войне | Умер от ран