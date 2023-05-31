Текуста Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текуста Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Морохина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1879 ст.

Дочь: Морохина Анна Александровна

Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович

Усадьба Гавренева Курновская волость Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1882

Сын: Морохин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
06.04.1884

Сын: Морохин Николай Александрович

Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.

Сын: Морохин Александр Александрович

Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.

Сын: Морохин Павел Александрович

Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1890 ст.

Дочь: Морохина Параскева Александровна

Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
24.03.1891 ст.

Сын: Морохин Константин Александрович

Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морохин Александр Павлович

Смерть
Неизвестно