Текуста Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Морохина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1879 ст.
Дочь: Морохина Анна Александровна
Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович
Усадьба Гавренева Курновская волость Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1882
Сын: Морохин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
06.04.1884
Сын: Морохин Николай Александрович
Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.
Сын: Морохин Александр Александрович
Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.
Сын: Морохин Павел Александрович
Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1890 ст.
Дочь: Морохина Параскева Александровна
Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
24.03.1891 ст.
Сын: Морохин Константин Александрович
Отец ребёнка: Морохин Александр Павлович
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно