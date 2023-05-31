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Морохин Николай Александрович

Место рождения

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии

Дата рождения

06.04.1884

Дата смерти

12.08.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1884

Отец: Морохин Александр Павлович

Мать: Текуста Карповна

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
11.10.1910

Сын: Морохин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Александрова Мария Михайловна

Сельцо Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морохина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Мария Михайловна

Смерть
12.08.1915 ст.
Сельцо Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Находился на военной службе и находясь в отпуске умер