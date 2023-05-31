Морохин Николай Александрович
Место рожденияУсадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Дата рождения06.04.1884
Дата смерти12.08.1915 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1884
Отец: Морохин Александр Павлович
Мать: Текуста Карповна
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
11.10.1910
Сын: Морохин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Александрова Мария Михайловна
Сельцо Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морохина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1915 ст.
Сельцо Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Находился на военной службе и находясь в отпуске умер