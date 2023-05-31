Морохин Александр Павлович
Место рожденияУсадьба Гавринева Курновская область Галичского уезда Костромской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Морохин Павел
Мать: не указана
Усадьба Гавринева Курновская область Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Морохина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Текуста Карповна
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1879 ст.
Дочь: Морохина Анна Александровна
Мать ребёнка: Текуста Карповна
Усадьба Гавренева Курновская волость Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1882
Сын: Морохин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Текуста Карповна
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
06.04.1884
Сын: Морохин Николай Александрович
Мать ребёнка: Текуста Карповна
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.
Сын: Морохин Александр Александрович
Мать ребёнка: Текуста Карповна
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.
Сын: Морохин Павел Александрович
Мать ребёнка: Текуста Карповна
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1890 ст.
Дочь: Морохина Параскева Александровна
Мать ребёнка: Текуста Карповна
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
24.03.1891 ст.
Сын: Морохин Константин Александрович
Мать ребёнка: Текуста Карповна
Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Текуста Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морохина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Сельцо Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Смерть
Неизвестно