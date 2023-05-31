Морохин Константин Александрович
Место рожденияУсадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Дата рождения24.03.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1891 ст.
Отец: Морохин Александр Павлович
Мать: Текуста Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: Морохина Валентина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: Морохина Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Смирнова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
17.?.1917
Сын: Морохин Александр Константинович
Мать ребёнка: Смирнова Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно