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Морохин Константин Александрович

Место рождения

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии

Дата рождения

24.03.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1891 ст.

Отец: Морохин Александр Павлович

Мать: Текуста Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: Морохина Валентина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: Морохина Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Смирнова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
17.?.1917

Сын: Морохин Александр Константинович

Мать ребёнка: Смирнова Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно

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