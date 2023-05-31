Смирнова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Смирнов Иван Львович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: Морохина Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Морохин Константин Александрович
Сельцо Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
17.?.1917
Сын: Морохин Александр Константинович
Отец ребёнка: Морохин Константин Александрович
Сельцо Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно