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Смирнова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Смирнов Иван Львович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: Морохина Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Морохин Константин Александрович

Сельцо Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
17.?.1917

Сын: Морохин Александр Константинович

Отец ребёнка: Морохин Константин Александрович

Сельцо Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морохин Константин Александрович

Смерть
Неизвестно